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CAC 40-Entwicklung

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

17.06.26 09:27 Uhr
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen | finanzen.net

Der CAC 40 bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

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CAC 40
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Um 09:10 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,05 Prozent auf 8.451,29 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,144 Prozent leichter bei 8.435,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.447,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.428,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.451,59 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,127 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7.952,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7.974,49 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Wert von 7.683,73 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 12.710 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 253,488 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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