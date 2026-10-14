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ATX im Blick

Mittwochshandel in Wien: ATX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Mittwochshandel in Wien: ATX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

ATX-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
201.00 EUR -3.00 EUR -1.47 %
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BAWAG
169.40 EUR -1.80 EUR -1.05 %
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CA Immobilien
21.15 EUR 0.40 EUR 1.93 %
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Erste Group Bank AG
111.40 EUR 1.50 EUR 1.36 %
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Lenzing AG
10.76 EUR 0.02 EUR 0.19 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
65.50 EUR -0.30 EUR -0.46 %
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OMV AG
73.75 EUR 1.20 EUR 1.65 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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STRABAG SE
103.40 EUR 0.60 EUR 0.58 %
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UNIQA Insurance AG
17.26 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Verbund AG
66.25 EUR 0.35 EUR 0.53 %
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voestalpine AG
43.46 EUR -0.68 EUR -1.54 %
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Wienerberger AG
15.60 EUR 0.22 EUR 1.43 %
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Indizes
ATX
6,646.04 EUR 18.14 EUR 0.27 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent auf 6.622,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,797 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.627,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.627,90 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.635,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.620,53 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der ATX 6.763,22 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 6.505,39 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4.697,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 23,74 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,70 Prozent auf 15,54 EUR), CA Immobilien (+ 1,67 Prozent auf 21,35 EUR), voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 44,38 EUR), Lenzing (+ 0,94 Prozent auf 10,74 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,76 Prozent auf 66,70 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 199,60 EUR), STRABAG SE (-0,78 Prozent auf 102,20 EUR), BAWAG (-0,70 Prozent auf 169,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,14 EUR) und Verbund (-0,67 Prozent auf 66,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 14.777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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