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Mittwochshandel in Wien: ATX mittags in der Verlustzone

10.06.26 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Wien: ATX mittags in der Verlustzone | finanzen.net

Der ATX verzeichnet am Mittwochmittag Verluste.

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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,81 Prozent leichter bei 5.959,68 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,717 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 6.008,10 Punkten in den Handel, nach 6.008,65 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.021,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.951,63 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 5.883,65 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 10.03.2026, mit 5.452,49 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 4.394,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11,36 Prozent zu Buche. Bei 6.167,48 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,49 Prozent auf 61,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR), DO (+ 1,02 Prozent auf 178,40 EUR), BAWAG (+ 0,65 Prozent auf 154,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,34 Prozent auf 88,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,78 Prozent auf 22,38 EUR), OMV (-2,74 Prozent auf 56,70 EUR), voestalpine (-2,68 Prozent auf 44,34 EUR), Verbund (-2,18 Prozent auf 58,35 EUR) und AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 135,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 139.664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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