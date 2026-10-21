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Index-Performance

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag im Aufwind

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag im Aufwind

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
168.40 EUR 5.40 EUR 3.31 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.90 EUR 0.83 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
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Flughafen Wien AG
51.40 EUR -0.40 EUR -0.77 %
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Frequentis
62.60 EUR -0.50 EUR -0.79 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.92 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lenzing AG
10.70 EUR 0.20 EUR 1.90 %
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OMV AG
74.20 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Polytec
5.84 EUR 0.06 EUR 1.04 %
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Rosenbauer
61.20 EUR 0.60 EUR 0.99 %
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Verbund AG
65.45 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -4.0 %
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Wienerberger AG
16.10 EUR -0.29 EUR -1.77 %
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ZUMTOBEL AG
4.09 EUR 0.05 EUR 1.24 %
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Indizes
ATX Prime
3,193.95 EUR 25.89 EUR 0.82 %
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Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 3.187,21 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,063 Prozent höher bei 3.170,06 Punkten, nach 3.168,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.167,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.201,76 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,00 Prozent nach unten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 3.380,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der ATX Prime bei 3.202,97 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 2.311,61 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,90 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,64 Prozent auf 62,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,95 Prozent auf 52,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,71 Prozent auf 4,17 EUR) und Polytec (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Frequentis (-1,11 Prozent auf 62,40 EUR), Wienerberger (-1,05 Prozent auf 16,02 EUR) und Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 136.112 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,846 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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