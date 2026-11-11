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Marktbericht

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Der ATX Prime befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
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AT & S (AT&S)
121.40 EUR 9.40 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
117.20 EUR 1.00 EUR 0.86 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.80 EUR -0.30 EUR -0.96 %
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FACC AG
14.02 EUR 0.42 EUR 3.09 %
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Flughafen Wien AG
52.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.63 EUR -0.04 EUR -1.09 %
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OMV AG
71.65 EUR 1.20 EUR 1.70 %
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Polytec
4.00 EUR -0.05 EUR -1.23 %
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Schoeller-Bleckmann
29.85 EUR 1.05 EUR 3.65 %
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UNIQA Insurance AG
18.88 EUR 0.80 EUR 4.42 %
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voestalpine AG
40.00 EUR -1.02 EUR -2.49 %
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Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
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Indizes
ATX Prime
3,297.65 EUR 36.30 EUR 1.11 %
News | Analysen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 3.283,81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 3.261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3.261,35 Punkten am Vortag.

Bei 3.261,48 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.299,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 3,95 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.212,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.288,26 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 2.414,58 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,54 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,04 Prozent auf 123,00 EUR), Polytec (+ 5,72 Prozent auf 4,25 EUR), FACC (+ 3,52 Prozent auf 14,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR) und Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,81 Prozent auf 29,45 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR) und Flughafen Wien (-1,15 Prozent auf 51,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 300.461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,516 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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