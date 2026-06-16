Mittwochshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Index im Blick

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,98 Prozent fester bei 3.205,10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 3.175,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3.173,94 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.207,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.172,10 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2.898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2.655,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.196,72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.207,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 14,23 Prozent auf 27,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 211,50 EUR), PORR (+ 3,43 Prozent auf 45,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,29 Prozent auf 4,39 EUR) und FACC (+ 2,71 Prozent auf 17,46 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-4,55 Prozent auf 2,52 EUR), Warimpex (-4,47 Prozent auf 0,49 EUR), STRABAG SE (-3,41 Prozent auf 90,70 EUR), AMAG (-2,88 Prozent auf 27,00 EUR) und DO (-1,39 Prozent auf 213,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 217.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,268 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net