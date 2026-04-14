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Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

15.04.26 09:27 Uhr
Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge | finanzen.net

Der ATX Prime bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

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ATX Prime
2.912,3 PKT -6,3 PKT -0,22%
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Um 09:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent auf 2.911,66 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent höher bei 2.919,23 Punkten, nach 2.918,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.910,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.921,80 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2.618,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.716,81 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 1.976,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.925,04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 26,45 EUR), FACC (+ 1,11 Prozent auf 14,58 EUR) und Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,54 Prozent auf 2,86 EUR), STRABAG SE (-6,26 Prozent auf 88,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,27 Prozent auf 5,32 EUR), AMAG (-1,70 Prozent auf 28,90 EUR) und Flughafen Wien (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STRABAG SE-Aktie. 64.858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,588 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2026 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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