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ATX-Performance im Fokus

Mittwochshandel in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Mittwochshandel in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

ATX-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.30 EUR 2.30 EUR 2.95 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
163.00 EUR 3.00 EUR 1.88 %
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BAWAG
162.80 EUR 1.40 EUR 0.87 %
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DO & CO
195.80 EUR 1.60 EUR 0.82 %
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Erste Group Bank AG
108.10 EUR 0.40 EUR 0.37 %
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Lenzing AG
9.92 EUR -0.46 EUR -4.43 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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OMV AG
72.25 EUR 0.60 EUR 0.84 %
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Österreichische Post AG
31.40 EUR -0.30 EUR -0.95 %
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Palfinger AG
26.90 EUR 0.35 EUR 1.32 %
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Verbund AG
69.15 EUR -0.35 EUR -0.50 %
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Wienerberger AG
16.41 EUR 0.04 EUR 0.24 %
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Indizes
ATX
6,444.15 EUR 14.52 EUR 0.23 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent höher bei 6.437,47 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,990 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6.429,63 Punkten, nach 6.429,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.425,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.452,17 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,65 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7.012,13 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 6.334,06 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4.682,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,29 Prozent nach oben. 7.043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 161,00 EUR), Palfinger (+ 1,85 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 1,62 Prozent auf 10,06 EUR), OMV (+ 0,97 Prozent auf 72,55 EUR) und Andritz (+ 0,62 Prozent auf 81,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-1,36 Prozent auf 68,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR), DO (-0,91 Prozent auf 196,40 EUR), BAWAG (-0,49 Prozent auf 161,00 EUR) und Wienerberger (-0,37 Prozent auf 16,37 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 29.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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