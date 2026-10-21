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Marktbericht

Mittwochshandel in Wien: mittags Pluszeichen im ATX

Mittwochshandel in Wien: mittags Pluszeichen im ATX

Der ATX verzeichnet heute Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
79.50 EUR 1.20 EUR 1.53 %
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AT & S (AT&S)
168.40 EUR 5.40 EUR 3.31 %
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CA Immobilien
21.50 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.90 EUR 0.83 %
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Lenzing AG
10.70 EUR 0.20 EUR 1.90 %
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OMV AG
74.20 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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PORR AG
31.10 EUR 0.95 EUR 3.15 %
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Raiffeisen
56.60 EUR 0.90 EUR 1.62 %
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STRABAG SE
101.60 EUR 2.30 EUR 2.32 %
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UNIQA Insurance AG
17.20 EUR -0.08 EUR -0.46 %
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Verbund AG
65.45 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Vienna Insurance
69.30 EUR 1.00 EUR 1.46 %
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Wienerberger AG
16.10 EUR -0.29 EUR -1.77 %
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Indizes
ATX
6,506.87 EUR 53.88 EUR 0.83 %
News | Analysen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 6.491,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 186,196 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 6.457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.452,99 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6.452,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.522,56 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,994 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 6.900,56 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 6.511,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der ATX bei 4.626,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 166,20 EUR), PORR (+ 1,46 Prozent auf 31,25 EUR), Raiffeisen (+ 0,96 Prozent auf 57,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 17,36 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 69,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-1,05 Prozent auf 16,02 EUR), Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR), CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,45 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 80,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,00 Prozent auf 101,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 136.112 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,846 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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