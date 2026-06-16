Mittwochshandel in Wien: Zum Start Gewinne im ATX

Index-Performance

Heute geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent fester bei 6.461,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 178,217 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,053 Prozent stärker bei 6.448,46 Punkten in den Handel, nach 6.445,04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.461,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.441,02 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,21 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5.859,94 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 17.03.2026, mit 5.343,35 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 4.373,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,73 Prozent zu Buche. Bei 6.461,11 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 5,98 Prozent auf 25,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,61 Prozent auf 207,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR), Palfinger (+ 0,87 Prozent auf 34,75 EUR) und Wienerberger (+ 0,77 Prozent auf 23,44 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR), Verbund (-0,88 Prozent auf 56,40 EUR), OMV (-0,80 Prozent auf 55,50 EUR) und Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 65,60 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 30.598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,268 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net