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SIX-Handel im Blick

Mittwochshandel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Mittwochshandel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Am dritten Tag der Woche herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.58 EUR 2.60 EUR 3.38 %
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Amrize
35.21 EUR -0.53 EUR -1.48 %
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Geberit AG (N)
620.20 EUR 6.60 EUR 1.08 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,980.00 EUR 25.00 EUR 0.28 %
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Logitech S.A.
88.80 EUR -8.46 EUR -8.70 %
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Lonza AG (N)
682.20 EUR -4.40 EUR -0.64 %
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Partners Group AG
693.60 EUR 5.40 EUR 0.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.40 EUR -0.65 EUR -0.15 %
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Sandoz
85.10 EUR -3.40 EUR -3.84 %
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Straumann Holding AG
107.00 EUR 3.00 EUR 2.88 %
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Swiss Life AG (N)
1,030.00 EUR 23.50 EUR 2.33 %
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Swiss Re AG
162.05 EUR -0.40 EUR -0.25 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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VAT
644.80 EUR 21.40 EUR 3.43 %
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Indizes
SLI
2,341.55 CHF -4.12 CHF -0.18 %
News | Analysen

Der SLI schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 2.341,55 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,581 Prozent schwächer bei 2.332,05 Punkten, nach 2.345,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.348,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.330,22 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,644 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 2.246,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.316,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.018,62 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,86 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 644,40 CHF), Lindt (+ 1,15 Prozent auf 8.335,00 CHF), Swiss Life (+ 1,06 Prozent auf 952,40 CHF) und VAT (+ 0,88 Prozent auf 598,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Sandoz (-2,70 Prozent auf 79,88 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 570,20 CHF), Straumann (-1,09 Prozent auf 96,60 CHF) und Lonza (-0,94 Prozent auf 629,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7.135.443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 343,860 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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