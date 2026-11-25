Index im Blick

Der SLI verzeichnete zum Handelsende Verluste.

Am Mittwoch verlor der SLI via SIX zum Handelsende 0,42 Prozent auf 2.351,58 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,800 Prozent auf 2.380,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2.361,40 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.387,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2.351,03 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,382 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der SLI noch bei 2.324,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SLI mit 2.062,45 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,33 Prozent aufwärts. Bei 2.443,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Amrize (+ 2,41 Prozent auf 34,86 CHF), Lindt (+ 2,22 Prozent auf 8.505,00 CHF), Schindler (+ 1,44 Prozent auf 295,00 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 74,32 CHF) und Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,09 Prozent auf 469,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,18 Prozent auf 63,36 CHF), Givaudan (-2,32 Prozent auf 4.002,00 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 168,40 CHF) und Julius Bär (-1,92 Prozent auf 61,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5.017.922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 347,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net