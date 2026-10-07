Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus

SLI im Blick

07.10.26 15:57 Uhr

Der SLI verliert am Nachmittag an Boden.

Am Mittwoch steht der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,50 Prozent im Minus bei 2.215,22 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 2.219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.213,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.230,83 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,043 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 2.282,83 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2.300,78 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 2.033,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,83 Prozent auf 638,50 CHF), Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,60 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,02 CHF), Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7.610,00 CHF) und Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 70,38 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-4,88 Prozent auf 69,38 CHF), UBS (-3,60 Prozent auf 39,11 CHF), VAT (-3,15 Prozent auf 676,20 CHF), Holcim (-2,70 Prozent auf 64,06 CHF) und Partners Group (-2,63 Prozent auf 593,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.777.586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net