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SLI im Blick

Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus

Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus

Der SLI verliert am Nachmittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
31.75 EUR -1.04 EUR -3.17 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Julius Bär
74.70 EUR -3.96 EUR -5.03 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,230.00 EUR 230.00 EUR 2.88 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Swiss Re AG
154.80 EUR 2.80 EUR 1.84 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -20.00 EUR -2.92 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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VAT
726.80 EUR -28.40 EUR -3.76 %
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Indizes
SLI
2,220.92 CHF -5.36 CHF -0.24 %
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Am Mittwoch steht der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,50 Prozent im Minus bei 2.215,22 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 2.219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.213,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.230,83 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,043 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 2.282,83 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 2.300,78 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 2.033,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,83 Prozent auf 638,50 CHF), Roche (+ 1,66 Prozent auf 355,60 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,02 CHF), Lindt (+ 1,33 Prozent auf 7.610,00 CHF) und Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 70,38 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-4,88 Prozent auf 69,38 CHF), UBS (-3,60 Prozent auf 39,11 CHF), VAT (-3,15 Prozent auf 676,20 CHF), Holcim (-2,70 Prozent auf 64,06 CHF) und Partners Group (-2,63 Prozent auf 593,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.777.586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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