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Index-Performance im Fokus

Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Derzeit halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.78 EUR 1.80 EUR 2.34 %
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Galderma
200.00 EUR 2.00 EUR 1.01 %
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Geberit AG (N)
620.20 EUR 6.60 EUR 1.08 %
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Holcim AG
73.36 EUR 0.34 EUR 0.47 %
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Logitech S.A.
96.18 EUR -1.08 EUR -1.11 %
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Novartis AG
141.12 EUR 2.54 EUR 1.83 %
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Partners Group AG
693.60 EUR 5.40 EUR 0.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
431.65 EUR 1.60 EUR 0.37 %
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Sandoz
83.58 EUR -4.92 EUR -5.56 %
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Swiss Life AG (N)
1,030.00 EUR 23.50 EUR 2.33 %
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Swiss Re AG
162.05 EUR -0.40 EUR -0.25 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Indizes
SMI
14,591.73 CHF -5.90 CHF -0.04 %
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Am Mittwoch geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 14.603,34 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,676 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,577 Prozent auf 14.513,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14.597,63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.621,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14.489,92 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,905 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 13.942,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.571,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der SMI mit 12.360,15 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,24 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 645,20 CHF), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 130,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 72,40 CHF), Galderma (+ 0,97 Prozent auf 186,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 951,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-9,53 Prozent auf 83,20 CHF), Sandoz (-2,80 Prozent auf 79,80 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 38,37 CHF), Geberit (-0,87 Prozent auf 571,60 CHF) und Holcim (-0,65 Prozent auf 67,62 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3.965.280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,860 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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11:46 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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