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SMI-Performance

Mittwochshandel in Zürich: So performt der SMI am Mittwochmittag

Mittwochshandel in Zürich: So performt der SMI am Mittwochmittag

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.02 EUR 1.02 EUR 1.31 %
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Alcon AG
64.68 EUR -0.46 EUR -0.71 %
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Holcim AG
76.94 EUR -1.32 EUR -1.69 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Partners Group AG
731.60 EUR 26.40 EUR 3.74 %
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Richemont
180.90 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
424.20 EUR -5.40 EUR -1.26 %
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Sandoz
90.22 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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Swiss Re AG
166.25 EUR -1.75 EUR -1.04 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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Indizes
SMI
14,882.05 CHF 138.96 CHF 0.94 %
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Der SMI klettert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent auf 14.880,13 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,715 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,101 Prozent fester bei 14.757,92 Punkten in den Handel, nach 14.743,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.710,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.881,52 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13.660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14.463,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12.306,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,33 Prozent. 14.881,52 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 3,57 Prozent auf 40,88 CHF), Logitech (+ 3,14 Prozent auf 78,76 CHF), Holcim (+ 2,61 Prozent auf 73,04 CHF), Richemont (+ 2,44 Prozent auf 170,10 CHF) und Partners Group (+ 2,22 Prozent auf 672,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,50 Prozent auf 72,14 CHF), Swiss Re (-0,16 Prozent auf 153,20 CHF), Roche (+ 0,03 Prozent auf 391,10 CHF) und Alcon (+ 0,17 Prozent auf 59,94 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.515.984 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 344,510 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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