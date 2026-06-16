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SPI-Kursverlauf

Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag freundlich

17.06.26 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag freundlich | finanzen.net

SPI-Handel am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,05 CHF 0,00 CHF 3,21%
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Adval Tech AG
43,00 CHF -4,00 CHF -8,51%
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143,00 CHF -8,00 CHF -5,30%
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Curatis AG
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EvoNext Holdings AG
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Highlight Event and Entertainment AG
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Kuros (Kuros Biosciences)
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MindMaze Therapeutics
0,24 CHF -0,02 CHF -6,84%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
332,00 CHF 2,20 CHF 0,67%
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Straumann Holding AG
103,55 CHF 10,27 CHF 11,01%
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Xlife Sciences AG
25,40 CHF 1,40 CHF 5,83%
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SPI
19.483,3 PKT 74,8 PKT 0,39%
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Am Mittwoch legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 19.470,12 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,422 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,207 Prozent schwächer bei 19.368,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19.408,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.368,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19.470,12 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,257 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.681,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der SPI noch bei 18.041,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, lag der SPI noch bei 16.606,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,73 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.554,73 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Straumann (+ 10,69 Prozent auf 103,25 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,80 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 5,44 Prozent auf 8,44 CHF), Xlife Sciences (+ 5,42 Prozent auf 25,30 CHF) und Curatis (+ 3,83 Prozent auf 24,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-10,55 Prozent auf 0,23 CHF), Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), EvoNext (-6,94 Prozent auf 1,61 CHF), Carlo Gavazzi (-5,30 Prozent auf 143,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-4,85 Prozent auf 19,22 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie aufweisen. 1.428.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 286,499 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
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22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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