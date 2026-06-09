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SPI im Fokus

Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag in Grün

10.06.26 12:25 Uhr
Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag in Grün | finanzen.net

Derzeit legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
44,60 CHF 4,60 CHF 11,50%
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ams-OSRAM AG
18,05 EUR -0,75 EUR -3,99%
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6,54 CHF 1,68 CHF 34,57%
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Curatis AG
22,50 CHF -0,40 CHF -1,75%
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EvoNext Holdings AG
1,75 CHF 0,07 CHF 4,18%
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GAM AG
0,06 CHF -0,00 CHF -6,06%
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Highlight Event and Entertainment AG
6,10 CHF 0,60 CHF 10,91%
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IVF HARTMANN AG
124,50 CHF -5,00 CHF -3,86%
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MindMaze Therapeutics
0,32 CHF -0,02 CHF -4,52%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
328,00 CHF 3,80 CHF 1,17%
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SoftwareONE
8,22 CHF -0,28 CHF -3,24%
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UBS
37,31 CHF -0,61 CHF -1,61%
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
19,30 CHF 0,60 CHF 3,21%
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Indizes
SPI
18.904,7 PKT 22,5 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,16 Prozent fester bei 18.912,48 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,219 Prozent auf 18.923,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18.882,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18.889,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.997,83 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,583 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 18.574,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.122,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.040,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 33,74 Prozent auf 6,50 CHF), Adval Tech (+ 11,50 Prozent auf 44,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,91 Prozent auf 6,10 CHF), EvoNext (+ 4,18 Prozent auf 1,75 CHF) und Vetropack A (+ 3,21 Prozent auf 19,30 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,42 Prozent auf 0,31 CHF), ams-OSRAM (-4,06 Prozent auf 16,76 CHF), IVF HARTMANN (-3,86 Prozent auf 124,50 CHF) und SoftwareONE (-3,65 Prozent auf 8,19 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.350.563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 283,761 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
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07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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