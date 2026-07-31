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SPI-Kursentwicklung

Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben

Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
21.00 EUR 1.90 EUR 9.95 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
9.97 EUR -0.23 EUR -2.25 %
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EvoNext Holdings AG
2.62 EUR 0.06 EUR 2.34 %
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Geberit AG (N)
591.20 EUR 31.00 EUR 5.53 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.05 EUR -0.20 EUR -3.81 %
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Leonteq AG
20.50 EUR 0.70 EUR 3.54 %
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Logitech S.A.
84.80 EUR -2.02 EUR -2.33 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
387.20 EUR -0.40 EUR -0.10 %
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Sensirion Holding AG
85.00 EUR 1.70 EUR 2.04 %
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Straumann Holding AG
104.00 EUR -1.00 EUR -0.95 %
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UBS
45.84 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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Xlife Sciences AG
17.60 EUR 3.50 EUR 24.82 %
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Indizes
SPI
20,197.58 CHF 36.01 CHF 0.18 %
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Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 20.155,67 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,067 Prozent leichter bei 20.148,09 Punkten, nach 20.161,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20.214,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.142,70 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 20.156,26 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 18.867,44 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 16.957,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,49 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Geberit (+ 7,13 Prozent auf 564,60 CHF), Leonteq (+ 6,24 Prozent auf 20,25 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,42 Prozent auf 1,07 CHF) und Sensirion (+ 5,03 Prozent auf 81,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Straumann (-5,84 Prozent auf 93,84 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,04 CHF), DocMorris (-4,72 Prozent auf 9,18 CHF), Xlife Sciences (-4,66 Prozent auf 15,35 CHF) und EvoNext (-4,44 Prozent auf 2,37 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 487.387 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 307,205 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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10:51 DocMorris Neutral UBS AG
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20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.

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