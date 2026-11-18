Index-Performance

Der SPI kommt aktuell nicht vom Fleck.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,14 Prozent auf 21.018,82 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,687 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 21.043,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21.047,65 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21.012,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21.111,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,45 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 20.288,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SPI auf 20.161,57 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der SPI 17.143,97 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,22 Prozent aufwärts. Bei 21.440,74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF), Adecco SA (+ 3,89 Prozent auf 25,12 CHF), PolyPeptide (+ 3,73 Prozent auf 41,75 CHF), Ypsomed (+ 3,37 Prozent auf 436,00 CHF) und BACHEM (+ 2,92 Prozent auf 79,30 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-9,45 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-9,42 Prozent auf 0,03 CHF), Curatis (-5,00 Prozent auf 15,20 CHF), Molecular Partners (-4,26 Prozent auf 2,25 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,05 Prozent auf 0,13 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. 4.054.340 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 356,882 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net