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Marktbericht

Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert

Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert

Derzeit agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barry Callebaut AG (N)
1,225.00 EUR -15.00 EUR -1.21 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.10 EUR 1.42 %
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Calida AG
13.60 EUR 0.10 EUR 0.74 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.10 EUR 0.35 EUR 6.09 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Huber + Suhner AG
181.00 EUR 12.00 EUR 7.10 %
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Jungfraubahn AG (N)
258.00 EUR 4.00 EUR 1.57 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
20.72 EUR -1.16 EUR -5.30 %
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Logitech S.A.
96.18 EUR -1.08 EUR -1.11 %
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MindMaze Therapeutics
0.18 EUR 0.01 EUR 4.14 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
433.60 EUR -2.20 EUR -0.50 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Xlife Sciences AG
9.75 EUR 0.80 EUR 8.94 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
51.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,594.32 CHF -5.66 CHF -0.03 %
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Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 20.613,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,234 Prozent auf 20.551,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.599,98 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.635,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 20.480,06 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,993 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 19.758,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.401,08 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 17.080,74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,00 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Jungfraubahn (+ 9,19 Prozent auf 261,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,33 Prozent auf 20,96 CHF), Huber + Suhner (+ 3,80 Prozent auf 169,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,05 Prozent auf 50,60 CHF) und Calida (+ 2,81 Prozent auf 13,90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Logitech (-9,53 Prozent auf 83,20 CHF), Xlife Sciences (-8,47 Prozent auf 8,64 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,49 Prozent auf 0,16 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,47 Prozent auf 5,56 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.965.280 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 349,375 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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10:01 UBS Outperform RBC Capital Markets
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06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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