Mittwochshandel in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

SPI im Fokus

Das macht der SPI am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,02 Prozent tiefer bei 19.404,59 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,422 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,207 Prozent auf 19.368,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19.408,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.368,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.404,59 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,593 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 18.681,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.041,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.606,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.554,73 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 9,17 Prozent auf 0,05 CHF), Straumann (+ 7,26 Prozent auf 100,05 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,37 Prozent auf 8,12 CHF), Curatis (+ 3,83 Prozent auf 24,40 CHF) und DocMorris (+ 2,38 Prozent auf 8,19 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), EvoNext (-6,36 Prozent auf 1,62 CHF), Carlo Gavazzi (-5,63 Prozent auf 142,50 CHF), Schlatter Industries (-4,23 Prozent auf 18,10 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,43 Prozent auf 46,40 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 306.112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 286,499 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net