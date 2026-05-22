MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered hat am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,3 Millionen MYR – eine Minderung von 28,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 96,2 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.net