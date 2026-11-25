MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 98,0 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered 85,8 Millionen MYR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,070 MYR gegenüber 0,080 MYR im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 356,26 Millionen MYR, gegenüber 363,19 Millionen MYR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,91 Prozent präsentiert.

Redaktion Finanzen.net