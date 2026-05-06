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MLP verdient im Auftaktquartal 2026 deutlich mehr - Ziele bestätigt

13.05.26 07:56 Uhr
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MLP SE
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WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP (MLP SE) ist in das neue Jahr mit Zuwächsen gestartet. "Im Auftaktquartal haben wir uns bereits ein deutliches Stück unseres prognostizierten Ergebnisses für das Gesamtjahr erarbeitet", sagte Finanzchef Reinhard Loose am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Konzern sei "sehr gut positioniert", um Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren konsequent zu realisieren und seine Mittelfristplanung bis Ende 2028 zu erreichen. Neue Geschäftspotenziale will sich MLP künftig etwa in der Beratung von Familienkunden erschließen, auch das Firmenkundengeschäft soll gezielt ausgebaut werden.

In den drei Monaten bis Ende März kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 307 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch mitteilte. Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um neun Prozent auf 41,3 Millionen Euro zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Für das Gesamtjahr peilen die Wieslocher weiterhin ein operatives Ergebnis von 100 bis 110 Millionen Euro an. Nach Steuern stieg der Gewinn um acht Prozent auf 29,8 Millionen Euro./mne/stk

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