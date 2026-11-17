MNC solution hat sich am 15.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 285,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MNC solution 348,67 KRW je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat MNC solution mit einem Umsatz von insgesamt 71,72 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,12 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net