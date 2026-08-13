Mobavenue Ai Tech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Mobavenue Ai Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mobavenue Ai Tech ein EPS von 0,180 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 728,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,8 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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