Mobavenue Ai Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Mobavenue Ai Tech hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mobavenue Ai Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 767,0 Millionen INR gegenüber 543,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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