Mobavenue Ai Tech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

04.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 767,0 Millionen INR gegenüber 543,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mobavenue Ai Tech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 INR je Aktie gewesen.

Mobavenue Ai Tech hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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