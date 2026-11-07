Mobia Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Mobia Medical hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Mobia Medical ebenfalls 0,340 USD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net