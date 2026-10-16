Mobile Global Esports: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Mobile Global Esports äußerte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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