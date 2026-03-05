mobilezone mit Rekordergebnis im Schweizer Markt nach abgeschlossenem Verkauf des deutschen Geschäfts
mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Jahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rotkreuz, 6. März 2026
mobilezone schaut auf eines der bedeutsamsten Jahre in der 26-jährigen Unternehmensgeschichte zurück. Das Geschäftsjahr 2025 war insbesondere durch zwei zentrale Entwicklungen geprägt: den erfolgreichen Verkauf des deutschen Geschäfts sowie ein Rekordergebnis im Schweizer Markt.
Mit der Veräusserung des deutschen Geschäfts hat mobilezone einen wesentlichen strategischen Meilenstein erreicht. In den Jahren 2015 bis 2025, sowie mit dem Verkauf selbst, wurde substanzieller Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen. Gleichzeitig legt die Transaktion die Grundlage für eine konsequente Fokussierung auf den Schweizer Markt. Damit wurden die Weichen für nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Gewinnwachstum in den kommenden Jahren gestellt. Getragen von einer positiven Ergebnisentwicklung im Retail-Geschäft sowie dem weiteren Ausbau der Wachstumsfelder MVNO und Second Life erzielte mobilezone in der Schweiz ein Rekordergebnis mit einem EBIT von CHF36.5Mio. und einer EBIT-Marge von 13.3%.
Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats, sagt: «Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Margen sowie der gezielte Ausbau wiederkehrender Einnahmen bestätigen die Wirksamkeit unserer Strategie. An dieser positiven Entwicklung sollen auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre teilhaben mit dem Antrag auf eine unveränderte Dividende von CHF0.90.»
mobilezone Schweiz (fortgeführtes Geschäft1)
Das leicht rückläufige Vertragsvolumen im Retail-Geschäft wurde durch verbesserte Margen kompensiert. Dadurch konnte insbesondere die Profitabilität im Retail-Geschäft nach dem Rückgang im Vorjahr wieder gesteigert werden. Die Frequenz sowie die Conversion Rate im Retail-Geschäft blieben dabei auf einem stabilen Niveau.
Weiterhin sehr erfreulich entwickelten sich die Wachstumsfelder MVNO (Mobile Virtual Network Operator) und Second Life, die im Berichtsjahr beide eine deutliche operative Steigerung verzeichneten. Infolge dieser Entwicklungen erhöhte sich die EBIT-Marge in der Schweiz von 11.0% im Vorjahr auf 13.3%, während gleichzeitig der Anteil der wiederkehrenden Einnahmen im Einklang mit der Unternehmensstrategie weiter ausgebaut werden konnte.
Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit künftigen Geschäftsjahren beziehen sich die folgenden Kennzahlen ausschliesslich auf die fortgeführten Aktivitäten in der Schweiz. Das veräusserte deutsche Geschäft ist mit Ausnahme der bilanziellen Kennzahlen des Jahres 2024 nicht enthalten. Daher können die Angaben zu den Vorjahren von den Offenlegungen im Geschäftsbericht 2024 abweichen.
mobilezone Gruppe (inkl. veräussertes Geschäft der mobilezone Deutschland)
Verkauf von mobilezone Deutschland rundet wertschaffende Investitionen ab
Die Mittel aus dem Verkauf des deutschen Geschäfts werden für anorganisches Wachstum in der Schweiz sowie zur Stärkung der Bilanz eingesetzt. Der Verkauf erhöht die finanzielle Stabilität von mobilezone, stärkt das Margenprofil über alle Ebenen hinweg und wirkt sich positiv auf das zukünftige Wachstumsprofil aus. Der Mittelzufluss ermöglichte bereits die vollständige Amortisation sämtlicher verzinslicher Verbindlichkeiten und führte per 31. Dezember 2025 zu einer Netto-Cash-Position von CHF 66.5 Mio., nachdem per 31. Dezember 2024 noch eine Nettoverschuldung von CHF 89.2Mio. ausgewiesen worden ist. Gleichzeitig erhöhte sich das konsolidierte Eigenkapital deutlich auf CHF94.3Mio. (Vorjahr: CHF-4.8Mio.).
Der Verkauf des deutschen Geschäfts wurde vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen. Seit der Ankündigung der Transaktion am 8. Oktober 2025 stieg der Aktienkurs bis am 4. März 2026 um mehr als 40%. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in die strategische Fokussierung auf den Schweizer Markt.
Gute Geschäftsdynamik im Geschäftsbereich MVNO
mobilezone sieht weiterhin erhebliches Potenzial im MVNO-Geschäft. Dieses basiert auf dem anhaltend dynamischen Wachstum des sich ausweitenden «Affordable»-Segments im Schweizer Mobilfunkmarkt, sowie auf dem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze. Diese Faktoren tragen dazu bei, die Qualität des Gewinns von mobilezone nachhaltig zu stärken. Auch in den kommenden Jahren setzt mobilezone auf das leistungsfähige Netz von Sunrise. Im Februar 2026 konnte die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Sunrise frühzeitig bis Ende 2029 verlängert werden, womit die Voraussetzungen für weiteres attraktives Wachstum geschaffen sind.
Die Wiederaufbereitung von Geräten zeigt einen messbaren positiven Effekt auf die Umwelt. Eine von mobilezone in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen ConClimate durchgeführte Emissionsbilanzierung («Product Carbon Footprint») bestätigt dies. Allein im Geschäftsjahr 2025 konnten so rund 900 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Diese Einsparung entspricht knapp 200 Erdumrundungen mit einem durchschnittlichen Auto.
Ferner wurden bedeutende Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit erzielt. Die Klimaziele der mobilezone Gruppe sind offiziell durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert worden. Dies bestätigt, dass die gesetzten Ziele mit aktuellen wissenschaftlichen Standards übereinstimmen und einen messbaren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1.5 Grad Celsius leisten.
Zum zweiten Mal in Folge wurden die Geschäftsbereiche Business und Refurbishing von der Nachhaltigkeits-Agentur Ecovadis mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Damit zählen sie zu den besten 15% aller weltweit bewerteten Unternehmen ihrer Grösse sowie innerhalb ihrer Branche.
Diese Nachhaltigkeitsinitiativen tragen auch zum Engagement unter den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) bei, zu denen sich mobilezone bekannt hat. Im Sinne von Machbarkeit und Transparenz konzentriert sich mobilezone auf vier der 17 globalen Ziele, die besonders eng mit der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie verknüpft sind:
Operativer und strategischer Ausblick
Seit Beginn des Geschäftsjahres 2026 vertritt Schwingerkönig Armon Orlik mobilezone als neuer Markenbotschafter nach aussen und wird die Marke einer noch breiteren Kundschaft näherbringen.
Veränderung im Verwaltungsrat
Veränderungen in der Geschäftsleitung
Generalversammlung und Dividende
Finanzieller Ausblick
Zudem bestätigt mobilezone das am 8. Oktober 2025 kommunizierte EBITDA-Ziel von CHF 70 Mio. bis 2028. Dieses soll durch organisches und anorganisches Wachstum ausschliesslich im Schweizer Markt sowie durch weiterhin diszipliniertes Kostenmanagement erreicht werden. Gleichzeitig plant mobilezone, bis dahin eine Dividende von CHF 0.90 pro Aktie auszuschütten. Über ein allfälliges Aktienrückkaufprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.
Am heutigen 6. März 2026 findet um 9.15 Uhr eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende statt. Die Online-Konferenz findet in deutscher Sprache statt und die Teilnahme ist über den folgenden Link möglich.
1Siehe Seite 126, Anhangsangabe 16 der Konzernrechnung im Geschäftsbericht 2025 für weitere Informationen zur Veräusserung des deutschen Geschäftsbereichs und den fortgeführten Geschäftsbereichen
Kontakt für Medienschaffende
Über mobilezone
mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
