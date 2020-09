Mobilfunk-Streaming deutlich klimaschädlicher als Glasfaser

BERLIN (Dow Jones)--Das Streamen von Videos über Mobilfunknetze ist deutlich klimaschädlicher als über Glasfasernetze. Über das ältere UMTS-3G-Netz werden Treibhausgasemissionen von rund 90 Gramm - gemessen in sogenannten CO2-Äquivalenten - pro Stunde verbraucht, bei der Übertragung übers Glasfasernetz aber nur 2 Gramm, wie aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervorgeht. "Unsere Forschung zeigt, dass wir verstärkt in den Ausbau der Glasfasernetze investieren sollten", erklärte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. "Das ist der klimaverträglichste Übertragungsweg für Daten."

Beim Streaming übers Handy sind schnelleren Netze deutlich überlegen: So fallen beim 4G-Funkstandard LTE rund 13 Gramm CO2 pro Stunde an, beim modernen 5G-Netz nur 5 Gramm - das sind zwischen 7- bis 18-mal weniger Emissionen als bei 3G. Aus Klimaschutzsicht sei der 5G-Standard daher "vielversprechend", so Messner. Zugleich warnt das Umweltbundesamts vor Fehlanreizen in Mobilfunktarifen. Tarife mit üppigen Datenpaketen könnten Nutzer veranlassen, Videotelefonate über Messenger-Dienste statt über die normale Sprachtelefonie zu führen. Der Unterschied zwischen beiden Varianten betrage 300 statt 60 Megabyte pro Stunde, ein 5-mal höheres mobiles Datenvolumen.

Umweltverträglicher sei die Nutzung von WLAN-Netzen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach sich daher für mehr öffentliche WLAN-Hotspots aus. "Denn das ist klimafreundlicher, als wenn man es über Mobilfunk macht."

Die Studie untersuchte auch den CO2-Fußabdruck von Rechenzentren. Werden dort Bilder, Dokumente oder Präsentationsfolien in der Cloud gespeichert, entstehen je nach Rechenzentrum unterschiedlich hohe Emissionen. Gemessen wurden Emissionen zwischen 105 Kilogramm und 153 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Terabyte Speicherkapazität und Jahr. Erstmals wurde auch analyisert, welche Ressourcen beim Videostreaming in einem Rechenzentrum insgesamt anfallen. Bei einem Videostream in HD-Qualität von 2 Gigabyte pro Stunde liegt der Verbrauch von Server, Speichersystemen, Netzwerk und Infrastruktur bei 1,45 Gramm CO2-Äquivalenten pro Stunde.

