Mobilus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Mobilus gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mobilus im vergangenen Quartal 557,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mobilus 469,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net