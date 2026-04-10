Mobilus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mobilus hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,83 JPY gegenüber 4,63 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 541,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 456,3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net