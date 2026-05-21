Mobix Labs A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Mobix Labs A hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 61,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobix Labs A 2,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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