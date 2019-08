Modekonzern L Brands gibt 179. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Modekonzern L Brands Inc. (ISIN: US5017971046, NYSE: LB) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung des Mutterkonzerns von Victoria´s Secret 1,20 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 22,82 US-Dollar (Stand: 9. August 2019) und unter Voraussetzung einer unveränderten Auszahlungsweise einer aktuellen Dividendenrendite von 5,26 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 6. September 2019 (Record date: 23. August 2019). Dies ist die 179. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge.

Der Konzern aus Ohio in den USA zählt mit seinen Marken Victoria´s Secret, Pink, Bath & Body Works oder auch Henri Bendel zu den größten Bekleidungskonzernen der Welt. Aktuell werden die Modewaren in knapp 2.920 Läden verkauft. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,63 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,63 Mrd. US-Dollar), wie am 22. Mai berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 40,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 47,5 Mio. US-Dollar),

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,3 Mrd. US-Dollar und die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2019 mit 11,10 Prozent im Minus (Stand: 9. August 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de