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Modellpalette im Blick

Volkswagen-Aktie: Betriebsrat meldet Kurswechsel bei ID.3 in Zwickau - VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

Volkswagen-Aktie: Betriebsrat meldet Kurswechsel bei ID.3 in Zwickau - VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

Die Modellpalette des Zwickauer Volkswagen-Werkes bleibt nach Betriebsratsangaben vorerst breiter als bislang vorgesehen.

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Der ID.3 werde bis auf die GTI-Variante 2027 exklusiv in Zwickau gebaut, sagte Vize-Konzernbetriebsratsvorsitzender Jürgen Mahnkopf bei einem Auto-Kongress in Zwickau. Eigentlich sollte die Produktion des ID.3 auch in Wolfsburg hochgefahren und im Laufe des kommenden Jahres von Zwickau komplett ins Stammwerk verlagert werden. Laut Mahnkopf wird stattdessen vorerst nur der ID.3 GTI in Wolfsburg gebaut.

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Mahnkopfs Angaben zufolge werden mit der Verlagerung sinkende Volumina beim Audi Q4 e-tron kompensiert, der ebenfalls in Zwickau gebaut wird. Vor einem Jahr war bereits bekanntgegeben worden, dass auch das Modell Cupra Born weiterhin exklusiv in Sachsen gebaut wird.

Das Zwickauer VW-Werk ist komplett auf Elektroautos ausgerichtet und war bei dem Autobauer Pionier in Sachen E-Mobilität. Allerdings ist die Zukunft des Standortes unklar, weil es nach Unternehmensangaben in den 2030er Jahren für das Werk aktuell keine wettbewerbsfähige Belegung gibt. Derzeit arbeiten rund 8.000 Menschen an dem Standort.

Betriebsrat: VW stoppt Modernisierungsprojekt für Produktion

Der Autobauer Volkswagen stellt dem Betriebsrat zufolge ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion ein. Der Konzernvorstand habe entscheiden, das "Gamechanger"-Projekt aus Kostengründen mit sofortiger Wirkung einzustellen, wie ein Betriebsratssprecher mitteilte. Ein Statement des Konzerns lag zunächst nicht vor.

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VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo sprach von einem "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von Ende 2024. Der Konzernvorstand verabschiede sich vom eigenen Anspruch der Technologieführerschaft im Fertigungsprozess. Das sei ein Offenbarungseid. "Offenbar haben wir es hier mit einem eklatanten Vorzeichenwechsel zu tun: Im Vordergrund steht nur noch kurzfristiges Renditedenken und nicht mehr, wie früher jahrzehntelang, die Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns", wird Cavallo in einer Mitarbeiterzeitung zitiert.

Vereinbart war den Angaben nach eigentlich, die Neuerungen aus dem Projekt erstmals bei Fahrzeugen in Wolfsburg einzusetzen. Dazu gehören modernste Fertigungstechnologien wie der Großguss von Karosserieteilen.

/hum/DP/he

ZWICKAU (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

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02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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