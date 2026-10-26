Modelon Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Modelon Registered lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Modelon Registered 15,9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,3 Millionen SEK umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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