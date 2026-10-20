Modern Dairies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

20.10.26 06:35 Uhr

Modern Dairies hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Modern Dairies 0,640 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Modern Dairies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 743,9 Millionen INR im Vergleich zu 819,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net