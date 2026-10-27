Modern Mills Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Modern Mills Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,76 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 254,4 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 328,5 Millionen SAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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