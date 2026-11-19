Modern Mining Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Modern Mining Technology ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modern Mining Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Modern Mining Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,880 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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