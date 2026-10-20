Modern Steels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Modern Steels stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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