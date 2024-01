Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag stabil

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 99,41 USD zeigte sich die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Moderna-Aktie bewegte sich um 01:55 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 99,41 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 100,80 USD. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 98,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.204.646 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2023 markierte das Papier bei 207,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.364,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -13,420 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

