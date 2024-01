Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 99,41 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Moderna-Aktie um 01:55 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 99,41 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,80 USD zu. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 98,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.204.646 Moderna-Aktien.

Am 19.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 108,73 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 37,08 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -13,420 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

