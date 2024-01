Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 99,41 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:55 Uhr bei 99,41 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 100,80 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 98,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.204.646 Moderna-Aktien.

Am 19.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 207,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,73 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,50 USD für die Moderna-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --13,420 USD je Moderna-Aktie.

