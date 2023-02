Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,2 Prozent auf 156,90 EUR. Bei 155,96 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,98 EUR. Zuletzt wechselten 7.816 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,61 Prozent. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Mit Abgaben von 41,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 3.364,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.969,00 USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 21,34 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com