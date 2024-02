Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 102,56 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 102,56 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 357 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 178,74 USD an. 74,28 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 62,55 USD. Mit einem Kursverlust von 39,01 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3.364,00 USD umgesetzt.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Kursplus

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor 3 Jahren verloren