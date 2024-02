Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 98,13 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,9 Prozent auf 98,13 USD ab. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,30 USD nach. Bei 101,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 832.632 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 178,74 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 62,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1.831,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 3.364,00 USD umsetzen können.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -13,457 USD je Moderna-Aktie belaufen.

