Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Freitagnachmittag an

So bewegt sich Moderna

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 94,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 94,06 USD zu. Bei 94,28 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,61 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 547.531 Moderna-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 163,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,55 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 33,50 Prozent Luft nach unten.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 22.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,61 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.084,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,088 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen