Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 85,80 EUR zu. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 86,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,51 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 246 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,66 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2023. Mit einem Zuwachs von 73,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 31,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 22.02.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.084,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,088 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen