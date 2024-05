Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 111,17 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 112,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 148.367 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 22.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 3,81 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 44,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -7,242 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

